8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки в лесах потерялись три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным с 6.00 7 ноября до 6.00 8-го поступили сообщения о 3 пропавших гражданах в лесных массивах на территории 2 районов Гомельской и Минской областей. Для поисковых работ были задействованы 14 единиц техники и 37 человек, из них 9 единиц техники и 28 работников МЧС. Работниками МЧС обнаружены 3 человека", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, за сутки ликвидировано 4 возгорания травы и кустарников на общей площади 0,85 га.-0-