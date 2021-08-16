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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки в лесах потерялись восемь человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.15 августа в 9.00 поступило сообщение о пропавшей возле деревни Латыголь Сенненского района Витебской области гражданке 1949 года рождения, пенсионерке. Пропавшая обнаружена. С общим истощением организма она госпитализирована.В этот же день в 12.25 сообщили о пропавшей в лесном массиве возле деревни Ляховщина Чаусского района Могилевской области гражданке 1970 года рождения, неработающей. В 14.00 работниками МЧС пропавшая обнаружена.В 13.25 стало известно о пропавших в лесном массиве возле деревни Прихабы Россонского района Витебской области гражданке 1954 года рождения, пенсионерке, и подростке 2004 года рождения. В 16.05 они обнаружены работниками МЧС.В 19.40 сообщили о пропавших в лесном массиве возле деревни Перехрестье Пинского района Брестской области гражданке 1984 и гражданине 1984 года рождения. В 20.47 они найдены.В 21.28 поступило сообщение о пропавшей в лесном массиве возле деревни Фомино Россонского района Витебской области гражданке 1956 года рождения, пенсионерке. Пропавшая не обнаружена, поиски продолжаются.Сегодня в 00.10 стало известно о пропавшем в лесном массиве возле деревни Плужины Кореличского района Гродненской области гражданине 1961 года рождения. Пропавший не обнаружен, поиски продолжаются."Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, изучите правила безопасности. Возьмите с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые лекарства. Одежда и обувь для похода в лес должны быть плотными и непромокаемыми. Обязательно используйте в одежде яркий элемент (платок, кепку) - это поможет не остаться незамеченным, а те, кто ищет вас, не пройдут мимо такой одежды. Проинформируйте родных, где собираетесь заходить в лес и об ориентировочном времени возвращения. Еще раз поговорите с пожилыми родителями и убедитесь, что они знают правила безопасности", - сказали в пресс-службе. -0-