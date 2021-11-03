3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки зафиксированы лесной и торфяной пожары. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным с 6.00 2 ноября до 6.00 3-го ликвидированы 1 лесной пожар на площади 4,4 га, 1 торфяной пожар на площади 0,01 га и 2 пожара травы и кустарников на общей площади 0,06 га", - рассказали в пресс-службе.

Продолжено тушение пожара сухой растительности в болотистой местности на территории республиканского ландшафтного заказника "Простырь" (земли Пинского РИК) возле деревни Остров Пинского района Брестской области. Мониторинг ситуации на месте пожара осуществляют 1 единица техники и 2 работника МЧС. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью.-0-