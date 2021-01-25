25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за три дня на железной дороге два человека погибли, один травмирован. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

22 января около 19.20 на станции Медведка (Витебская область) под поезд межрегиональных линий Витебск - Минск попал житель Витебского района 1971 года рождения. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. С различными травмами он доставлен в больницу. Причины происшествия выясняются. Задержка поезда составила 10 минут.

23 января в 18.25 на станции Борисов напротив дома №1 по ул. М.Горького под поезд межрегиональных линий Витебск - Минск попал местный житель 1972 года рождения. Мужчина погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проверяется версия суицида. Стоянка поезда составила 12 минут.

24 января около 11.15 в Буда-Кошелевском районе вблизи деревни Бушевка под поезд региональных линий Гомель - Минск попал мужчина 1962 года рождения из Бобруйского района. По предварительной информации, он переходил пути в неустановленном месте, на звуковые сигналы поезда не реагировал. Сельчанина доставили в больницу, однако спасти ему жизнь не удалось.

МВД напоминает, что объекты железнодорожного транспорта отнесены к категории повышенной опасности, где необходимо придерживаться определенных правил. В частности, переходить пути в установленных и обозначенных местах (пешеходные переходы, тоннели, мосты, а также другие места, обозначенные соответствующими знаками). При переходе путей необходимо внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами и железнодорожниками и не пользоваться мобильными телефонами и наушниками. Пересекать пути после прохода поезда одного направления следует при отсутствии следования поезда встречного направления.

Также не допускается проходить по путям или находиться на них в неустановленных местах, распивать спиртное или пребывать в общественных местах на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта в состоянии опьянения, подлезать под железнодорожный транспорт, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, прыгать с пассажирских платформ на пути, приближаться к проходящему поезду на расстояние, при котором возможно воздействие затягивающего воздушного потока, образуемого проходящим составом, бежать по пассажирской платформе рядом с движущимся поездом, проводить подвижные игры, оставлять детей без присмотра и контроля.-0-