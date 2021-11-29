В Беларуси за три дня погибли 6 пешеходов

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пятницу и выходные дни на дорогах страны произошло 733 ДТП с материальным ущербом. Совершено 40 ДТП, в которых 9 человек (из них 6 пешеходов) погибли и 40 получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечено 4818 пешеходов, из них 1419 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 570 пешеходов находились в состоянии опьянения.

"Дождливая и туманная погода негативно влияет на безопасность дорожного движения. Наиболее распространенный вид дорожных происшествий - наезды на пешеходов. В Чаусах 33-летний могилевчанин, управляя автомобилем "Фольксваген Шаран", наехал на лежавшего на проезжей части 62-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП, - рассказали в ГАИ. - В Барановичском районе на 228-м км автодороги М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ 58-летний водитель "БМВ Х6" совершил наезд на 50-летнего жителя района, пересекавшего проезжую часть. После данного происшествия на пешехода совершили наезд еще 2 автомобиля, двигавшиеся в попутном направлении. Пешеход скончался на месте происшествия".

В Минске 62-летний водитель скорой помощи совершил наезд на 73-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пепереходу (он погиб). В Ганцевичском районе 79-летний водитель автомобиля "Опель Корса" на автодороге Н7 Южный обход Ганцевичей наехал на двигавшуюся по краю проезжей части, не обозначенную световозвращающими элементами 78-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, от которых на следующий день в больнице скончалась.

"В таких погодных условиях пешеходам следует быть особенно внимательными, двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, и только при их отсутствии - по обочине. В условиях, когда обочины не пригодны для движения, разрешается идти по краю проезжей части навстречу движущемуся транспорту. При недостаточной видимости и в темноте пешеход обязан обозначить себя световозвращающими элементами. Пересекать проезжую часть только в установленных местах, заранее убедившись, что все автомобили успели остановиться. Учитывать, что тормозной и остановочный путь автомобиля на скользкой дороге значительно увеличиваются", - сказали в ГАИ.

Даже в светлое время суток ношение фликеров будет вовсе не лишним. Световозвращающая повязка, подвеска или жилет позволяют пешеходу "светиться" в свете фар на расстоянии от 130 до 400 м. А у водителя появляется возможность своевременно увидеть в темноте человека и предпринять меры во избежание наезда.

Водители должны учитывать, что в тумане значительно уменьшается зона видимости, поэтому необходимо двигаться с более низкой скоростью, увеличить дистанцию до других транспортных средств, включить ближний свет фар (но не дальний), стеклоочистители и обогрев заднего стекла. Важно отказаться от внезапных торможений, маневров, от выездов на встречную полосу и резких перестроений.

В темное время суток инспекторы ДПС уделят повышенное внимание контролю за соблюдением ПДД водителями и пешеходами на участках автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов.

Нарушение ПДД пешеходом влечет ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. Если же пеший участник в момент совершения правонарушения находится в состоянии опьянения - штраф возрастает до 5 БВ. Пешеход, нарушивший правила, повлекшие создание аварийной обстановки, наказывается штрафом до 8 БВ.-0-