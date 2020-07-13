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13 июля 2020, 13:13

В Беларуси за выходные двое детей утонули, четверо попали в больницу - СК

Фото из архива
Фото из архива

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет проводит проверки по фактам гибели и травмирования детей, которые произошли за выходные, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В субботу, 11 июля, жительница Жлобина приехала с двумя детьми к знакомому в деревню под Гомелем. Мужчина предложил прогуляться к реке Ипуть. "10-летний мальчик спустился к реке, вместе с ним пошла его 8-летняя сестра. Когда девочка рассказала, что ее брат тонет, знакомый матери максимально глубоко зашел в воду, но дотянуться до тонущего ребенка не смог. Тело мальчика достал из воды прибывший работник ОСВОДа. Установлено, что ни мужчина, ни мальчик, ни его мать не умели плавать", - рассказала Юлия Гончарова. Участок берега не был оборудован для купания.

Вечером 12 июля в Новогрудском районе две несовершеннолетние решили искупаться в озере. В воду также пошел 33-летний мужчина. "Он заметил, что на глубине подростки стали цепляться друг за друга, понял, что они тонут, поспешил на помощь. Девушки стали хватать мужчину за руки. Но тот сам плохо плавал, поэтому вернулся на берег и позвонил в милицию", - проинформировала Юлия Гончарова. Из воды было извлечено тело 15-летней девушки, ее 14-летняя подруга находится в больнице.

В больницу за выходные также попали трое мальчишек. Вечером 10 июля четырехлетний мальчик из Пинска с родителями и двумя братьями был на даче в Столинском районе. "Отец мальчика разжигал мангал на придомовом участке, где в это время играли дети. Мужчина влил в мангал жидкость для розжига. Произошло сильное воспламенение, в результате его сын получил ожоги. В настоящее время он находится в больнице", - отметила Юлия Гончарова.

"Днем 11 июля в Осиповичах 13-летний мальчик шел с другом на рыбалку. Проходя по платформе остановочного пункта, он зацепил удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил электротравму. С ожогами 40% тела ребенок госпитализирован в ожоговый центр в Минске", - рассказала официальный представитель.

Происшествие с ребенком случилось и в Хотимском районе. Там 12 июля 7-летний мальчик играл с друзьями во дворе у бабушки. Он залез на деревянный забор, не удержал равновесие и упал, ударившись животом о выступающий пень. С тяжкими телесными повреждениями ребенок был госпитализирован.

По всем вышеуказанным фактам проводятся доследственные проверки, устанавливаются причины и условия трагических инцидентов.-0-

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