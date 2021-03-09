В Беларуси за выходные под колесами авто 3 человека погибли, 25 травмированы

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 6 по 8 марта произошло 24 учетных ДТП, в которых три человека погибли и 25 травмированы, в том числе пострадали пятеро детей. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Установлены 180 водителей, которые были за рулем нетрезвыми. 526 водителей не имели права управлять транспортом.

"Весна не спешит вступить в свои права, а зима продолжает испытывать на прочность. Всю неделю, по прогнозам синоптиков, будет холодно, по ночам и к следующим выходным обещают морозы. В сложных погодных условиях всем участникам дорожного движения стоит соблюдать повышенные меры безопасности. Необходимо выбирать наиболее безопасную скорость и увеличить дистанцию. Торможение должно быть ограничено и производиться на включенной передаче. Осторожно прибавляйте газ при разгоне, особенно на заднеприводном авто. Поворачивайте на постоянной скорости, для чего заранее снизьте ее до минимума. Исключите частые перестроения, опережения и обгоны", - рассказали в ГАИ.

Особенно опасно в непосредственной близости от светофоров, выездов на главную дорогу, на нерегулируемых перекрестках, в районе остановок и прочих местах, где транспорт притормаживает, останавливается или начинает движение. Подъезжать к ним или проезжать такие участки надо максимально осторожно, поскольку они не только отполированы шинами, но и отличаются большим числом пешеходов. На скользкой дороге в разы увеличивается тормозной и остановочный путь, при экстренном торможении автомобиль может уйти в неуправляемый занос.

Пешеходам не следует рисковать собственной жизнью. "Необходимо пересекать дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы", - отметили в ГАИ.-0-