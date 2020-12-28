В Беларуси за выходные под колесами авто погибли 3 человека, 12 травмированы

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за выходные под колесами авто погибли три человека, 12 травмированы. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Установлен 141 водитель, управлявший транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 352 водителя не имели права управления транспортным средством", - рассказали в МВД.

В выходные Госавтоинспекция страны работала в усиленном режиме. Внимание инспекторов было сосредоточено на нарушениях ПДД пешеходами и водителями, в частности, позволяющими себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

За 11 месяцев за управление авто в состоянии опьянения задержаны почти 17 тыс. водителей. Повторно в течение года около 850 сели за руль пьяными. За это же время по вине находившихся за рулем в состоянии опьянения произошло 336 ДТП, в которых 102 человека погибли и травмированы более 300. Каждое второе ДТП по вине пешеходов (179) и каждое четвертое (32) по вине велосипедистов совершены под воздействием алкоголя.

"Если вы столкнулись с ситуацией, когда нетрезвый человек намеревается сесть за руль, не оставайтесь равнодушными. Попытайтесь отговорить его, спрячьте ключи и сделайте все возможное, чтобы предотвратить беду", - добавили правоохранители.-0-