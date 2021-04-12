В Беларуси за выходные под колесами авто погибли 5 человек, 14 травмированы

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие выходные произошло 13 учетных ДТП, в которых пять человек погибли и 14 получили травмы. Информацию о ДТП разместила в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Установлены 149 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 346 водителей не имели права управления транспортным средством.

До 19 апреля ГАИ проводит республиканскую профилактическую акцию "Трезвый водитель". Она направлена на своевременное выявление и пресечение управления транспортом нетрезвыми водителями, предупреждение ДТП по их вине. Наряды ДПС отрабатывают дороги и улицы, уделяют внимание объектам торговли и заведениям, работающим в ночное время. Профилактические мероприятия включают в себя информационно-разъяснительную работу с населением о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения и последствиях нетрезвых ДТП.

В этом году за управление транспортом в состоянии опьянения задержаны более 3 200 водителей. Повторно в течение года сели за руль пьяными 150. За это время по вине находившихся за рулем в состоянии опьянения произошло 25 ДТП, в которых 4 человека погибли и 26 получили травмы.-0-