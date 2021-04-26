В Беларуси за выходные под колесами авто погибли 8 человек

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие выходные произошло 18 учетных ДТП, в которых восемь человек погибли и 18 получили травмы. Информацию об этом опубликовала в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Установлен 131 водитель, управлявший транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 345 водителей не имели права управления транспортным средством.

ГАИ напоминает, что с 23 по 30 апреля по всей стране проводится республиканская профилактическая акция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта "Мотодвижение - без нарушений". Начало теплого сезона традиционно знаменуется тем, что на дороги выезжает огромное количество мотоциклистов, водителей мопедов и скутеров. Вместе с тем неумелое вождение двухколесного транспорта и невнимательность автомобилистов приводят к ДТП с участием двухколесной техники. "Просим водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения", - добавили в ведомстве.-0-