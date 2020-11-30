30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за выходные под колесами авто погибли четыре человека, травмированы 15. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"За истекшие выходные произошло 17 ДТП, в которых погибли четыре и травмированы 15 человек, установлены 139 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 365 водителей не имели права управления транспортным средством", - рассказали в МВД.

28 ноября около 17.00 в Минске на перекрестке столкнулись "Пежо" и "Дэу". В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, водители после осмотра в медицинском учреждении были отпущены. Проводится проверка, устанавливается, на какой сигнал светофора двигались водители автомобилей, а также иные обстоятельства произошедшего.

В ведомстве напомнили, что по всей стране в последнюю пятницу месяца Госавтоинспекция провела единый день безопасности дорожного движения. Мероприятие было направлено на подготовку автомобилей к эксплуатации в зимних условиях. "Призываем всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. Водителей - неукоснительно соблюдать скоростной режим, а пешеходов - обозначать себя световозвращающими элементами", - отметили в МВД.-0-