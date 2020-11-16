16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за выходные под поезда попали три человека, выжил только один мужчина, сообщили БЕЛТА в МВД.

"15 ноября около 17.30 на станции Осиновка в Витебской области грузовой поезд сбил жителя Дубровенского района 1971 года рождения. Мужчина скончался от полученных травм. Предварительно, он переходил ж/д пути по пешеходному переходу перед приближающимся составом. Применялось экстренное торможение. Задержка движения поезда составила два часа", - рассказали в МВД

В этот же день около 20.00 на остановочном пункте Заречное под поезд межрегиональных линий сообщением Орша - Минск попал житель Смолевичского района 1959 года рождения. Он также переходил пути по пешеходному переходу, не убедившись в отсутствии состава. Несмотря на экстренное торможение, наезда избежать не удалось - мужчина погиб. Задержки в движении поездов не было.

На станции Лунинец во время комплектации грузового состава под вагон попал местный житель 1971 года рождения. В результате происшествия, которое случилось 14 ноября около полуночи, мужчина лишился правой голени и левой стопы.

Правоохранители напоминают: пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами. Перед пересечением путей по пешеходному настилу необходимо убедится в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.-0-