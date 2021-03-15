15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за выходные в ДТП два человека погибли, 11 травмированы. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"За истекшие выходные произошло 11 учетных ДТП, в которых два человека погибли и 11 травмированы. Установлены 105 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 309 водителей не имели права управления транспортным средством", - рассказали в МВД.

Чтобы обеспечить безопасность, в прошедшие выходные ГАИ усилила контроль на дорогах страны. "Пока весна окончательно не вступила в права, призываем участников дорожного движения быть дисциплинированными при нестабильной погоде, - отметили в ведомстве. - При порывистом ветре не оставляйте транспортные средства вблизи деревьев. Учитывайте, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться. Участки мокрой дороги могут чередоваться с участками обледенелого или заснеженного покрытия. Наиболее сложными условия движения могут быть на спусках, подъемах и закруглениях, на продуваемых участках дорог. Следует отказаться от рискованных маневров, резких торможений и перестроений. Выбирайте сдержанный стиль вождения, скорость в соответствии с погодой и с учетом состояния проезжей части, выдерживайте дистанцию и боковой интервал. Будьте предельно внимательными при проезде пешеходных переходов".

Пешеходам рекомендуется проявлять осторожность при пересечении дороги. Помните, что автомобиль невозможно остановить мгновенно. Ступайте на переход только заранее убедившись, что водители успели остановиться и вас пропускают. В условиях недостаточной видимости и в темное время суток обозначайте себя световозвращающими элементами.-0-