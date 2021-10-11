В Беларуси за выходные в ДТП один человек погиб, 14 травмированы

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие выходные произошло 15 учетных ДТП, в которых один человек погиб и 14 получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Установлены 120 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 360 водителей не имели права управления транспортным средством.

Госавтоинспекция напоминает, что двигаться по обочине пешеходам разрешается навстречу транспортному потоку и только там, где нет тротуара, пешеходной или велосипедной дорожек, а переходить проезжую часть нужно в установленном для этого месте, предварительно убедившись, что транспортный поток остановился. В темное время суток для привлечения внимания водителей необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. Это особенно важно при сложных погодных условиях, когда видимость на дороге значительно ухудшается.-0-