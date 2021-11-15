В Беларуси за выходные в ДТП один человек погиб и 12 травмированы

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в выходные произошло 11 учетных ДТП, в которых один человек погиб и 12 получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Установлены 133 водителя, управлявшие транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 438 водителей не имели права управления транспортным средством.

"Несколько дней, по прогнозам синоптиков, сохранится туман - опасное явление для всех участников дорожного движения. Поэтому в периоды пониженной видимости нужно отказаться от немотивированных перестроений, обгонов и опережений. ГАИ рекомендует снизить скорость и увеличить обычную дистанцию, так как в условиях тумана расстояние кажется меньшим. По возможности стоит избегать резких торможений, а перед остановкой автомобиля несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы уведомить о своих намерениях водителей, едущих позади. Помните, что при движении в тумане осторожность никогда не будет чрезмерной", - добавили в ГАИ.-0-