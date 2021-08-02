В Беларуси за выходные в ДТП погибли 5 человек

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие выходные произошло 16 учетных ДТП, в которых пять человек погибли (среди них ребенок) и 17 - получили травмы. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Установлены 195 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 442 водителя не имели права управления транспортным средством.

"Конец прошлой недели прошел под контролем скорости. По всей стране ГАИ проведен Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Набирая скорость, не останови жизнь". Сотрудники ГАИ встретились с трудовыми коллективами организаций и предприятий, во время которых рассказали о правилах выбора безопасной скорости, последствиях ДТП по причине превышения скоростных режимов, напомнили об ответственности за нарушения ПДД", - рассказали в МВД.

Проблема нарушений скоростных ограничений стоит на особом контроле, ведь каждое седьмое происшествие по вине водителей происходит из-за превышения скорости. В этом году нарушение скоростных режимов стало непосредственной причиной 149 ДТП, в которых погибли и пострадали люди.

Превышая скорость, водитель действует сознательно. Такое нарушение расценивается как грубое. Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости движения от 10 до 20 км/ч водитель наказывается штрафом в размере до 1 БВ (БВ - Br29), за превышение от 20 до 30 км/ч штраф составит от 1 до 3 БВ. От 3 до 10 БВ придется заплатить при превышении от 30 до 40 км/ч. Превышение на 40 км/ч и более наказывается штрафом в размере от 8 до 12 БВ. За превышение скорости свыше 20 км/ч повторно в течение года применяется штрафная санкция до 15 БВ или лишение права управления до 1 года.

Кроме того, на улицах и дорогах республики осуществляется автоматическая фотофиксация нарушений скоростных режимов. О проведении контроля скорости с помощью специальных технических средств с функцией автоматической фотосъемки и видеозаписи автомобилистов информируют предупреждающие желтые знаки "Контроль режима движения". Их устанавливают на расстоянии от 150 до 300 м вне населенных пунктов и от 50 до 100 м в населенных пунктах до места расположения камеры. Это делается для того, чтобы своевременно предупредить водителя и обеспечить соблюдение того скоростного режима, который введен на конкретном участке дороги, и таким образом обеспечить безопасность.

На выбор безопасной скорости влияют дорожное покрытие, обзорность и видимость дороги, состояние и мощность автомобиля, плотность потока, погодные условия и многое другое. Причем всякий раз все эти составляющие складываются по-новому. И в этом кроется главная опасность. Каждый раз надо быть готовым к неожиданностям и учитывать все обстоятельства.-0-