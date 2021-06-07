В Беларуси за выходные в ДТП погибли 6 человек

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За выходные произошло более 20 учетных ДТП, в которых шесть человек погибли (1 ребенок) и 23 получили травмы (среди них два несовершеннолетних велосипедиста). Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Установлены 167 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 302 водителя не имели права управления транспортным средством.

Так, 5 июня около 21.20 водитель "Фольксвагена", двигаясь по пр.Победителей со стороны проезда Дрозды в направлении ул.Нарочанской в Минске, столкнулся с мотоциклом "Дукати" под управлением 38-летнего мужчины. В результате ДТП мотоциклист и его пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

6 июня около 7.00 в Горках 19-летний местный житель на Volkswagen не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия (спуск дороги с закруглением), в результате потерял контроль над управлением. Иномарка опрокинулась на проезжей части. Травмы получили водитель и пассажир - 20-летний житель Горок. Оба доставлены в больницу.

"В стране завершилось специальное комплексное мероприятий "Внимание - дети!". Но это не значит, что безопасности детей на дороге нужно уделять меньше внимания. Уважаемые родители, с наступлением летних каникул дети большую часть времени проводят на улице. Чтобы обезопасить своего ребенка, необходимо постоянно контролировать его местонахождение и интересоваться, чем он занимается без присмотра старших. Прежде чем отправлять своих детей на улицу, напомните им основные правила дорожного движения", - добавили в МВД.-0-