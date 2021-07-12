В Беларуси за выходные в ДТП погибли 6 человек

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие выходные в Беларуси произошло 18 учетных ДТП, в которых шесть человек погибли, 18 получили травмы, в том числе один ребенок. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Установлены 140 водителей, которые были за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 271 водитель не имел права управления транспортом.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни по всей республике погода будет жаркой. В жару водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. Это сказывается на вождении автомобиля, повышается вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Отправляясь в дорогу, обязательно надо взять с собой питьевую воду, проверить в аптечке наличие необходимых лекарств, а также исправного огнетушителя в автомобиле. При малейшем ухудшении самочувствия за рулем необходимо остановить движение.-0-