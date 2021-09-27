В Беларуси за выходные в ДТП погибли 6 человек

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие выходные произошло 22 учетных ДТП, в которых шесть человек погибли и 26 получили травмы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передает БЕЛТА.

Установлены 128 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 420 водителей не имели права управления транспортным средством.

"Уважаемые водители, будьте дисциплинированы, не нарушайте правила дорожного движения. В случае если вы видите, что автомобилем управляет нетрезвый водитель либо на проезжей части находится пьяный пешеход, позвоните в 102. Возможно, именно ваш звонок спасет чью-то жизнь", - отметили правоохранители.-0-