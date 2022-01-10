В Беларуси за выходные в ДТП погибли четыре человека, девять травмированы

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за выходные произошло 10 учетных ДТП, в которых четверо человек погибли и девять получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Установлены 168 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 621 водитель не имел права управления транспортным средством.

"Уважаемые водители, у школьников завершились зимние каникулы, поэтому будьте предельно внимательны на дорогах, особенно при проезде пешеходных переходов, вблизи учреждений образования и во дворах. Родителям стоит напомнить детям алгоритм действий при переходе проезжей части. Даже на зеленый сигнал светофора и особенно на нерегулируемом пешеходном переходе нужно остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам. Убедившись, что водители остановились, пешеход может начать пересекать проезжую часть. Дойдя до середины, он снова должен убедиться, что автомобили остановились и пропускают его", - сказали в ГАИ.

Ребенок должен знать, что нельзя внезапно выбегать на дорогу, в том числе на переходах. Во дворах, перед тем как выйти на проезжую часть, необходимо выглянуть из-за предметов, ограничивающих видимость, и убедиться, что нет движущихся машин.-0-