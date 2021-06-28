В Беларуси за выходные в ДТП погибли пять человек, 24 травмированы

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие выходные произошло 25 учетных ДТП, в которых пять человек погибли и 24 получили травмы, среди них трое детей. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, передает БЕЛТА.

Установлены 162 водителя, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 348 водителей не имели права управления транспортным средством.

"Температура воздуха продолжает оставаться высокой, что снижает концентрацию внимания. При температуре выше 30 градусов автомобилист утомляется за 2 часа езды. Поскольку на жаре замедляется обмен веществ, также притупляются и поступающие в мозг сигналы об опасности. В результате снижается скорость реакции на дорожную обстановку. Чтобы избавиться от усталости в долгой дороге за рулем, перед поездкой стоит выпить таблетку глицина, который активизирует работу головного мозга. Даже если вы едете с включенным кондиционером, каждые 1-2 часа делайте остановки. Как только почувствуете утомление, с силой прижмите палец к точке между бровями и помассируйте ее пару минут, это поможет придать энергии", - отметили в МВД.

На жаре и в духоте человек может терять до 0,5 л воды в час. Если не восполнять запас влаги, может начаться кислородное голодание мозга и мышц - гипоксия. Это приводит к снижению скорости реакции, а также может стать причиной микроспазмов мышц рук и ног, что особенно опасно при управлении транспортом. Перед поездкой выпейте томатный сок, который богат калием - веществом, отвечающим за поддержание водно-солевого баланса в организме. Лучше избегать употребления сладостей и жирной пищи, так как сахар влияет на усиление потоотделения, а жир замедляет метаболизм. Не забывайте брать в дорогу питьевую воду.

Многие аварии на дорогах летом происходят из-за слепящего солнца. Часто водители просто не замечают летящие навстречу автомобили из-за того, что по глазам бьют яркие лучи. Отправляться в путь лучше всего рано утром или после заката. Также рекомендуется использовать специальные солнцезащитные очки для автомобилистов с дымчатыми или антибликовыми стеклами.-0-