В Беларуси за выходные в ДТП травмированы 10 человек

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекшие выходные произошло 9 учетных ДТП, в которых 10 человек получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Установлены 112 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 431 водитель не имел права управления транспортным средством. 452 водителя привлечены к ответственности за использование летних шин на автомобиле.

Так, 4 декабря около 9.00 в деревне Прокоповичи 80-летний водитель автомобиля "Фольксваген", по предварительной информации, не справился с управлением, съехал на правую по ходу движения обочину и совершил наезд на пешехода. Последний с травмами госпитализирован.

5 декабря около 1.00 20-летний водитель на автомобиле "Опель", проезжая регулируемый пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на мужчину и женщину. По предварительной информации, они переходили дорогу на красный сигнал светофора и были пьяны. В результате наезда пешеходы получили травмы и были госпитализированы в учреждение здравоохранения.

"В цепочке "водитель-пешеход-дорога" самым незащищенным является именно пешеход. Использование световозвращаюших элементов на одежде в темное время суток позволит обеспечить водителям видимость пешеходов в свете фар. Светоотражатель следует крепить к верхней одежде, рюкзакам, сумкам. Рекомендуется размещать их с двух сторон, чтобы они были видны водителям как встречного, так и попутного транспорта. Госавтоинспекция напоминает автомобилистам и пешеходам: неукоснительное соблюдение правил дорожного движения поможет избежать ДТП и сохранить жизнь и здоровье", - добавили в МВД.-0-