В Беларуси задержали иностранца, приплывшего из Польши по Западному Бугу

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники задержали 31-летнего иностранца. Мужчина переплыл Западный Буг, чтобы через Беларусь попасть в Россию. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Как отметили в ГПК, 10 апреля мужчина, гражданин Франции, уроженец Алжира переплыл пограничную реку Западный Буг и был задержан пограничным нарядом. "По словам иностранца, конечной точкой его маршрута была Россия", - рассказали в Госпогранкомитете.

Еще одного нарушителя границы задержали 12 апреля. Военнослужащие погранзаставы "Сварынь" обнаружили на контрольной полосе следы, ведущие из Украины в Беларусь. Тревожная группа с помощью служебной собаки начала поиск неизвестного и вскоре нашла его на пути к деревне Радостово Дрогичинского района. Правонарушитель, 27-летний гражданин Латвии, незаконно пересек границу, чтобы вернуться домой. "Однако истинная причина выяснилась немногим позднее - иностранец находится в международном розыске по линии Интерпола", - отметили в ГПК.

За нарушение законодательства оба правонарушителя привлечены к ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Затем гражданина Латвии передали правоохранителям его страны, а жителя Франции депортировали с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.-0-