В Беларуси задержали подозреваемого в убийстве россиянина

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси задержали третьего подозреваемого в убийстве жительницы города Элисты. Такая информация размещена на сайте МВД России, сообщает БЕЛТА.

Ранее МВД России установило причастность трех участковых уполномоченных полиции Управления МВД по городу Элисте к гибели 65-летней местной жительницы. Двое полицейских были задержаны и переданы в следственные органы, а третий объявлен в розыск.

Выяснилось, что он находится в Беларуси. Сотрудники минской милиции по направленной ориентировке задержали подозреваемого на одном из автовокзалов. "В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Российскую Федерацию", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.-0-