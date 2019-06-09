В Беларуси задержали подозреваемого в убийстве россиянина

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси задержали третьего подозреваемого в убийстве жительницы города Элисты. Такая информация размещена на сайте МВД России, сообщает БЕЛТА.
Ранее МВД России установило причастность трех участковых уполномоченных полиции Управления МВД по городу Элисте к гибели 65-летней местной жительницы. Двое полицейских были задержаны и переданы в следственные органы, а третий объявлен в розыск.
Выяснилось, что он находится в Беларуси. Сотрудники минской милиции по направленной ориентировке задержали подозреваемого на одном из автовокзалов. "В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Российскую Федерацию", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3568 BYN
|2.356 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0925 BYN
|2.09 BYN
|2.094 BYN
|RUB
|3.217 BYN
|3.215 BYN
|3.22 BYN