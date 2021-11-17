В Беларуси задержан создатель деструктивного закрытого чата в Telegram

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан создатель деструктивного закрытого чата в Telegram. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

На 28-летнего уроженца Барановичей, создателя закрытого сообщества, вышли оперативники КГБ и минские милиционеры. Молодой человек администрировал чат, где планировались уличные акции, и сам участвовал в них.

Вместе с сообщниками в Минске он размещал незарегистрированную символику. У задержанного нашли арбалет, листовки, рогатку, подшипники, петарды, рации, защитные перчатки и очки, химические порошки и трафареты. Атрибутика использовалась в несанкционированных массовых мероприятиях и акциях.

Еще один участник чата - 65-летний инженер столичного предприятия - организовал в подвале дома производство протестной символики. Изготовленные флаги мужчина забрасывал на деревья.

Действиям задержанных будет дана правовая оценка. Продолжается работа по установлению иных участников чата и их противоправной деятельности.-0-