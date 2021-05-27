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27 мая 2021, 09:16

В Беларуси задержаны участники международной группы автоворов

Фото МВД
Фото МВД

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси задержаны участники международной группы автоворов. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Это уже вторая спецоперация по изобличению фигурантов, проведенная ГУБОПиК МВД и немецкой полицией. До этого сообщалось, что правоохранители Бранденбурга поймали троих белорусов, причастных к хищениям мото- и автотранспорта в Евросоюзе.

"На днях в Мозыре и Калинковичах белорусские оперативники задержали еще двоих членов преступного сообщества в возрасте 27 и 36 лет. Мужчины украли в Германии мотоцикл и квадроцикл, после чего по подложным документам переместили их в Беларусь. Похищенное и оргтехнику для подделки официальных бумаг нашли в одном из домов на Гомельщине", - рассказали в МВД.

Фигуранты находятся в ИВС до решения вопроса об экстрадиции. Каждый из них привлекался к уголовной ответственности за различные злодеяния.

По информации ГУБОПиК, с сентября прошлого года в Австрии и Германии с поличным задержали 11 членов преступного сообщества. Все они из Гомельской области. Совместная с зарубежными коллегами работа по установлению причастных к противоправной деятельности лиц продолжается.-0-

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