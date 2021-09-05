В Беларуси зарегистрировано 12 случаев отравления грибами

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 2 сентября зарегистрировано 12 случаев отравления грибами. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Больше всего таких случаев - 6 - произошло в Брестской области. В Минске - 3, Гомельской области - 2, Гродненской -1. Половина случаев отравления грибами зарегистрирована в августе 2021 года. Всего пострадали 13 человек, из них двое - дети от 4 до 7 лет.

Отравления грибами имеют характерные признаки, отметили в центре. Заболевание, как правило, начинается внезапно, через 3-12 часов после употребления грибов. На начальных стадиях возникает резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. В дальнейшем могут присоединяться судороги, галлюцинации.

Специалисты подчеркивают: отравление может наступить не только от употребления ядовитых по своей природе грибов, но и от так называемых условно съедобных, если пренебречь основными правилами их приготовления. Причиной острого отравления могут стать и съедобные грибы, если они долго находились без кулинарной обработки, употреблялись в сыром или недоваренном виде.-0-