В "Беллесбумпроме" рассказали подробности пожара на Светлогорском ЦКК

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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайная ситуация в ОАО "Светлогорский ЦКК" произошла при выполнении подрядной организацией огневых работ на участке талового масла, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
"На ликвидации пожара работают спасатели. По предварительным данным, загорелся резервуар с таловым маслом. Работник подрядной организации, выполнявший огневые работы, упал с высоты от взрывной волны и погиб", - рассказали в пресс-службе. Руководство концерна и служба охраны труда и промышленной безопасности в срочном порядке выехали на место ЧС.
Резервуар горит на Светлогорском ЦКК - есть погибший
По предварительной информации, погиб один человек.
Все обстоятельства случившегося будет расследовать соответствующая комиссия из представителей уполномоченных органов.-0-