В Белоозерске горело помещение колледжа электротехники

30 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Белоозерске горел кабинет учебного корпуса колледжа электротехники, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел сегодня ночью. Сообщение о задымлении в учебном корпусе Белоозерского государственного профессионально-технического колледжа электротехники в Березовский РОЧС поступило в 4.06. К моменту прибытия подразделений МЧС из чердачного помещения здания шел дым, открытого горения не наблюдалось.

Спасатели локализовали, а затем ликвидировали пожар. Огонь повредил мебель в помещении. В учебном кабинете на втором этаже закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.-0-

Фото Брестского областного управления МЧС