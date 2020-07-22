В Беловежской пуще пограничники нашли мину времен войны

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беловежской пуще обнаружена немецкая противотанковая мина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт национального парка.

Боеприпас обнаружили военнослужащие пограничной заставы №2 Брестской погрангруппы на территории Королево-Мостовского лесничества. Опасной находкой оказалась противотанковая немецкая мина Tellermine 42.

Прототип таких мин появился на заключительном этапе Первой мировой войны. Также взрывное устройство широко применялось вермахтом и союзниками Германии в период Второй мировой войны. Из всех противотанковых немецких мин Tellermine 42 производилась наиболее массово. С 1942 по 1945 год было выпущено более 10 млн таких снарядов.

Прибывшие по вызову саперы обезвредили боеприпас и вывезли с территории нацпарка.-0-