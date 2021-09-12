12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белыничах при пожаре погиб один человек, два спасены, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сегодня в 1.46 поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по ул.Мичурина в Белыничах. Когда спасатели прибыли на место, дом горел открытым пламенем, хозяин и его знакомая находились на улице.

"До прибытия подразделений МЧС местный житель увидел задымление в этом доме, сообщил в МЧС, зашел внутрь через незапертую дверь, обнаружил на полу в комнате женщину и рядом на кровати мужчину и вытащил их на свежий воздух", - рассказали в МЧС.

Спасенные - хозяин 1964 года рождения и его знакомая 1987 года рождения. Женщину госпитализировали в Белыничскую центральную районную больницу с ожогами 3 степени 2% тела. Ее состояние удовлетворительное.

Под обрушившимися конструкциями обнаружен обгоревший труп женщины, личность которой устанавливается. Поиск погибшей был затруднен высокой температурой и плотным задымлением.

В результате возгорания уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.-0-