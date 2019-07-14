В Белыничах при пожаре в частном доме погиб мужчина

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в частном доме по ул. Мичурина в Белыничах погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям сегодня в 1.22.

В огне погиб сожитель хозяйки дома - мужчина 1975 года рождения. При пожаре уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в доме.

Причина пожара устанавливается.

Всего за дежурные сутки подразделения МЧС региона совершили 19 выездов: один раз на на тушение пожара, 18 - на оказание технической помощи.-0-