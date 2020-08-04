В Белыничском районе легковушка врезалась в опору ЛЭП - водитель погиб

4 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском районе легковушка врезалась в опору ЛЭП, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"Авария произошла 3 августа около 17.15. Житель деревни Большая Ухолода Борисовского района на автодороге Корытница - Староселье - Эсьмоны вблизи деревни Кулаковка Белыничского района не справился с управлением авто. Машина Opel Omega вылетела в кювет, где ударилась в опору ЛЭП", - отметили в УВД.

Водитель, 56-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте. Как отметили в управлении, он в момент аварии был пьян и не имел права управления машиной.-0-