В Белыничском районе микроавтобус из-за тумана сбил коров

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель микроавтобуса на трассе сбил четырех коров, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 4.40 на 144-м км трассы Минск - Могилев вблизи деревни Секерка Белыничского района. В условиях сильного тумана водитель микроавтобуса Volkswagen Caravelle сбил четырех коров.

"Животные стояли на полосе движения автомобиля, они погибли в результате наезда. Машина получила механические повреждения, водитель и его пассажиры не пострадали", - рассказали в ГАИ.

Машина ехала со стороны Могилева в направлении Минска. Животные паслись на летнем пастбище в 3 км от дороги. Коровы и пастбище принадлежат ОАО "Новая Друть".

По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства выясняются.-0-