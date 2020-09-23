В Белыничском районе водитель легковушки съехал в кювет и погиб

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском районе легковушка съехала в кювет: водитель погиб, пассажир травмирован. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Трагедия произошла 22 сентября в 17.10 вблизи деревни Майск Белыничского района. 62-летний житель Брестской области не справился с управлением своего автомобиля Volkswagen Passat, который съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, а его 53-летний пассажир, ехавший на переднем пассажирском сиденье, получил травмы, с которыми был госпитализирован.

"Госавтоинспекция призывает всех водителей к осторожности и повышенному вниманию. Заранее прогнозируйте складывающуюся обстановку на дороге и выбирайте безопасный скоростной режим. Помните, что любую ситуацию можно предотвратить, соблюдая правила дорожного движения и меры личной безопасности", - добавили в УВД.-0-