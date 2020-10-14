14 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском районе водитель легковушки съехал в кювет и погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 13 октября около 21.00 вблизи деревни Старое Село Белыничского района. 29-летний житель деревни Затетерка на Renault Laguna не справился с управлением. Автомобиль съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В результате ДТП мужчина получил травмы, от которых скончался.

Как отметили в ГАИ, водитель не был пристегнут ремнем безопасности.-0-