В Белыничском районе возбуждено уголовное дело из-за сгоревшего комбайна

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском районе сгорел комбайн, следователи устанавливают подозреваемых в нарушении правил пожарной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 загорелся 30 июня на сельскохозяйственных угодьях ОАО "Белыничский РАПТС". Потушить огонь вовремя не удалось, так как машина была не в полном объеме оборудована инвентарем для устранения возгорания.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет более Br30 тыс. Белыничским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.304 УК (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее ущерб в крупном размере). "По подозрению в совершении данного преступления задержан 64-летний тракторист-машинист агропредприятия. По результатам медицинского освидетельствования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Назначены пожарно-техническая, автотехническая и товароведческая экспертизы", - рассказали в СК.

Продолжается проведение следственных действий для установления причастных к возникновению пожара.-0-