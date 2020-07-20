В Белыничском районе задержали трех браконьеров

20 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Трех браконьеров задержали в Белыничском районе. Об этом БЕЛТА сообщила главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

"Трое мужчин 28, 31 и 42 лет ловили рыбу на реке Друть вблизи деревни Гута. Они занимались промыслом в период нереста, использовали сети, что запрещено, - отметила Ирина Рачковская. - Мужчины ловили рыбу ночью, предполагая, что никто не заметит их злодеяние. В момент, когда нарушители вытащили из воды сети с уловом, к ним подошли сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира. В сетях была плотва, караси, лещи - всего 27 особей. Ущерб окружающей среде составил более Br4 тыс. Мужчины свою вину отрицали и говорили, что сети с уловом им не принадлежат".

Чтобы разобраться в ситуации, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа вместе со специалистом Белыничского МРО Государственного комитета судебных экспертиз. В месте установки сетей эксперт обнаружил след от обуви, схожий со следами сапог рыбаков. "В отношении мужчин Белыничский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ст. 281 УК. Обувь подозреваемых была отправлена экспертам Белыничского МРО для проведения трасологической экспертизы. Согласно выводам эксперта, следы обуви, оставленные на месте преступления, схожи с обувью задержанных. Заключение эксперта стало одним из доказательств вины браконьеров", - рассказала Ирина Рачковская.

Суд Белыничского района каждому из злоумышленников назначил наказание в виде штрафа в размере 50 БВ (1 БВ - Br27).-0-