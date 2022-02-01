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1 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском районе задержан наркооптовик, при нем нашли 0,5 кг опасного психотропа. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома. "Ночью в Белыничском районе оперативники задержали 27-летнего могилевчанина, - прокомментировал сотрудник ОИОС УВД Могилевского облисполкома Владимир Синкевич. В салоне автомобиля задержанного было обнаружено почти 500 г мефедрона". Установлено, что молодой человек работал около двух недель на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Сверток с крупной партией товара забрал в условленном месте и должен был разложить на мелкие партии для последующего распространения. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!