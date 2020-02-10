В Берестовицком районе легковушка вылетела с дороги и перевернулась: двое пассажиров в больнице

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двое подростков пострадали в аварии в Берестовицком районе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня около половины девятого утра неподалеку от деревни Грайно Берестовицкого района. Водитель BMW 2001 года рождения не справился с управлением: легковушка вылетела в кювет и перевернулась.

"Двух 17-летних пассажиров после ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализировали", - сообщили в ГАИ региона.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно, что на задней оси автомобиля были установлены шины с разным рисунком протектора.-0-