В Берестовицком районе мусоровоз сбил пожилую женщину

8 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе мусоровоз сбил пенсионерку. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Смертельная авария произошла сегодня около 13 часов в деревне Ремутевцы. Со слов 32-летнего водителя мусоровоза, он перед началом движения посмотрел по сторонам и никого не увидел. После того как нажал на педаль газа, почувствовал, что грузовик на что-то наехал.

Выйдя из автомобиля, он увидел лежащую на дороге в бессознательном состоянии женщину. На место происшествия вызвали скорую помощь, однако спасти пострадавшую не удалось. От полученных травм женщина скончалась.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняется, как 86-летняя пенсионерка оказалась под колесом грузовика.-0-