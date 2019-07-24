24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе на поле с ячменем произошел пожар, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о загорании ярового ячменя на корню в поле КФХ "Константа" возле деревни Ойцово Берестовицкого района поступило спасателям 23 июля в 15.40. В результате пожара уничтожены 2,5 га посевов. Работники МЧС спасли 32,5 га посевов.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-
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