24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе на поле с ячменем произошел пожар, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании ярового ячменя на корню в поле КФХ "Константа" возле деревни Ойцово Берестовицкого района поступило спасателям 23 июля в 15.40. В результате пожара уничтожены 2,5 га посевов. Работники МЧС спасли 32,5 га посевов.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-