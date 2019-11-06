В Берестовицком районе на пожаре погиб мужчина

6 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе на пожаре погиб 52-летний мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Поздним вечером 5 ноября жители деревни Эйминовцы сообщили о пожаре в одном из жилых домов. Через несколько минут спасатели были на месте. Дом был охвачен огнем. Во время тушения было обнаружено тело хозяина дома. "Со слов односельчан, мужчина 1967 года рождения проживал один, нередко выпивал. Предложения трудоустроиться, отремонтировать печь и не курить в доме он игнорировал", - рассказали в управлении.

Огонь уничтожил имущество в доме, кровлю, повредил стены. Основные версии пожара - неосторожность при курении и нарушение правил эксплуатации печи.-0-