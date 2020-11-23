В Берестовицком районе при пожаре спасли женщину

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе при пожаре в жилом доме спасли женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Вороны поступило в Берестовицкий райотдел МЧС 22 ноября около 16.30. К месту вызова направились подразделения МЧС и службы взаимодействия.

Во время ликвидации пожара и поиска людей в одной из комнат спасатели обнаружили хозяйку дома - 38-летняя женщина была без сознания. Спасатели вынесли ее на улицу и передали медикам. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.

В результате пожара повреждены постельные принадлежности, имущество, закопчены стены, потолок. Причина произошедшего устанавливается, рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.-0-

Фото МЧС