В Берестовицком районе работники сельхозпредприятия потушили загоревшийся грузовик

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе работники сельхозпредприятия ликвидировали загорание грузовика. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

"25 июля в 13.40 спасателям поступила информация о загорании вблизи агрогородка Олекшицы автомобиля МАЗ с полуприцепом, который вывозил с поля зерно. На момент пожара пшеницу убирали одиннадцатью комбайнами. Для обеспечения пожарной безопасности были подготовлены две бочки с водой по 5 т и трактор с плугами, принадлежащие СПК", - рассказали в МЧС.

До прибытия подразделений МЧС работники сельхозпредприятия локализовали пожар при помощи огнетушителей и воды. Огнем уничтожена кабина и оборудование моторного отсека, повреждены колеса и лакокрасочное покрытие.

Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.-0-