В Берестовицком районе вор уснул на месте преступления

9 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе подозреваемого в краже обнаружили спящим на месте преступления. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В Берестовицкий РОВД обратился мужчина с заявлением о краже компьютера. Он рассказал, что присматривает за квартирой друга на время его отъезда. Во время очередного посещения квартиры он обнаружил, что на диване спит незнакомый человек. При этом из квартиры пропал компьютер и аксессуары к нему.

Спящего незнакомца разбудили и задержали. Молодому человеку 18 лет. Он рассказал, что вместе с товарищем забрались в квартиру через открытое окно и вынесли компьютер. А затем он уже один вернулся в квартиру, чтобы забрать свои вещи, оставленные при краже, но почувствовал головокружение, лег и уснул.

Похищенное имущество обнаружилось в квартире у сообщника. Действия молодых людей квалифицированы по ч.2 ст.205 (кража, совершенная группой лиц с проникновением в жилище) УК.-0-