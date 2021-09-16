В Березе автомобиль на переходе сбил 77-летнего велосипедиста

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березе автомобиль сбил велосипедиста, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

"По предварительной информации, 15 сентября, около 11.10, 52-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Мультиван", на улице Ленина в Березе наехала на 77-летнего горожанина, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. В результате велосипедист с травмами госпитализирован", - рассказали в ГАИ.

Проводится проверка.

ГАИ напоминает: подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам и другим уязвимым участникам движения. При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу вне зон велодорожек велосипедистам, пользователям электросамокатов, моноколес, сигвеев, гироскутеров рекомендуется спешиваться для собственной безопасности.-0-