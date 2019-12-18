В Березе четвероклассник принес в школу коробку петард

18 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе четвероклассник принес в школу коробку с петардами, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

На перемене одноклассники обступили десятилетнего школьника и что-то с интересом рассматривали. Такой ажиотаж привлек внимание учителя. Педагог подошла ближе, увидела в руках мальчика коробку с петардами и немедленно вызвала милицию. Прибывший из Березовского РОВД инспектор забрал пиротехнику - 75 штук мини-петард размером с канцелярскую кнопку. Для взрыва их не нужно поджигать, достаточно бросить на землю или в стену. Продаются мини-петарды в коробке по 50 штук за Br1,5.

Как пояснил мальчик, ежедневно он брал у мамы деньги якобы на молочные коктейли, а сам покупал петарды. В тот день у него было две коробки пиротехнических изделий, 25 штук он успел использовать.

Правоохранители дадут оценку участию родителей в воспитании ребенка, а также действиям продавца. Реализация такой продукции запрещена лицам младше 15 лет.-0-