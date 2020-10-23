В Березе легковушка сбила на переходе 12-летнюю девочку

23 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе в дорожно-транспортном происшествии пострадала 12-летняя девочка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась сегодня примерно в 8.40. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Ауди А6" был 32-летний мужчина. Напротив одного из домов по ул.Ленина он сбил школьницу, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочку с травмами госпитализировали.

В Брестской области с начала этого года произошло 50 ДТП с участием детей, в которых один ребенок погиб и 55 получили различные травмы.

В ГАИ напомнили водителям о предельной внимательности при подъезде к пешеходному переходу. Нужно ехать с небольшой скоростью, чтобы успеть остановиться для пропуска человека. Пешеходам, прежде чем начать переходить дорогу, тоже следует убедиться в безопасности.-0-