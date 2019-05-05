В Березе на пожаре спасли десятилетнюю девочку

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли на пожаре в Березе десятилетнюю девочку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Накануне, 4 мая, около шести часов вечера в Березовский РОЧС поступило сообщение о задымлении в квартире пятиэтажного многоквартирного жилого дома на ул. Юбилейная. Дым из окна второго этажа заметил сосед. К моменту прибытия спасателей девочка из окна просила о помощи. Ее мать с младшим ребенком в это время были в магазине.

"Звено газодымозащитной службы проникло в квартиру через оконный проем по автолестнице. Дочь квартиросъемщицы 2009 года рождения находилась в помещении кухни, на подоконнике, ее спустили по автолестнице", - говорится в сообщении МЧС. Для осмотра девочку доставили в приемное отделение Березовской ЦРБ, госпитализация ей не понадобилась.

Причина пожара устанавливается.-0-

Фото Брестского областного управления МЧС